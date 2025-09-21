Le pagelle de La Gazzetta: Pulisic vero...Captain America, Gimenez continua a non sbloccarsi

Il Milan vince e convince a Udine imponendosi con un netto a 3 a 0 sulla formazione di Kosta Runjaic. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, e senza neanche troppi dubbi, il migliore in campo è stato Christian Pulisic, autore di una prestazione sontuosa (voto 8): "Torna titolare ed è subito protagonista assoluto del mach. Due gol, un assist e gli avversari quasi sempre costretti a fare fallo. Vero...Captain America".

C'è da dire, comunque, che tutto il Milan ha fatto una gara di grande livello, come confermato i tanti, e quasi tutti, voti sopra al 6. Dai subentrati come Ricci (voto 6), De Winter (voto 6) e Nkunku (voto 6), a Loftus-Cheek (voto 6,5), passando ovviamente per chi ha giocato tutti e 90 i minuti ottenendo una valutazione anche superiore alla sufficienza. La linea dei 3 dietro bene, visto che Tomori (voto 6,5), Gabbia (voto 6,5) e Pavlovic (voto 6,5), non hanno praticamente mai sofferto le incursioni avversarie.

Il centrocampo è vero il vero reparto top di questa squadra, con Saelemaekers (voto 7), Fofana (voto 7,5), Modric (voto 7,5), Rabiot (voto 7,5) e Estupinan (voto 7), che hanno offerto una prestazione sontuosa. L'unica vera nota stonata della serata di Udine è stata ancora una Santiago Gimenez (voto 5), la cui prestazione è stata così commentata: "Sbaglia un gol clamoroso centrando Sava e poi non riesce a concretizzare un assist di Pulisic. Continua a non sbloccarsi: la sua astinenza preoccupa".