Le pagelle del CorSport: Abraham, che errori! Leao poco concreto

Non si può certo sorridere davanti alle pagelle del Milan pubblicate questa mattina dal Corriere dello Sport in seguito al pareggio interno dei rossoneri contro il Cagliari che ha lasciato tanta comprensibile delusione. Il peggiore di tutti, quasi all'unanimità con le altre testate, è Tammy Abraham che si becca un 4.5: "Che errori davanti al portiere. A due passi da Caprile spreca malamente l’assist di Jimenez. Poi spara sul portiere una grossa chance da solo in area".

Ci sono poi tanti altri che oscillano tra il 5 e il 6. Gli autori dei due errori per il pareggio sardo, per esempio. Maignan: "Confermato capitano del Milan, compie una parata mostruosa sulla conclusione a giro di Felici. Ma poi sbaglia in modo disastroso sul tiro di Zortea". E poi Fofana: "La paura della squalifica lo condiziona nella marcatura di Felici sul pareggio del Cagliari. Ma gioca comunque una partita di personalità". Stesso voto (5.5) anche per Reijnders, Thiaw e Leao. Il portoghese è giudicato così: "Punta tantissimo l’uomo ma concretizza davvero poco. Non è statico ma da uno dalla sua classe il Milan si aspetta di più, come dimostrato in Supercoppa".

Il voto più alto è per Christian Pulisic (6.5): "E’ sfortunato quando a inizio ripresa scheggia la traversa. Ma dalla sua conclusione al volo nasce il vantaggio del Milan. Sempre decisivo". Insufficienza non grave per Sergio Conceicao (5.5): "Esordio amaro in campionato. Una furia in panchina nel corso del match. Ha tanto da lavorare per riportare il Milan nei posti Champions".