Le pagelle di De Ketelaere: timido, scollegato, deludente. Sembra il Carletto del Milan

Era l'uomo più atteso a San Siro. Charles De Ketelaere con la maglia dell'Atalanta è come rinato, ma nel suo vecchio stadio tornano i soliti fantasmi che lo hanno accompagnato per tutta la passata stagione. Voto 6 da La Gazzetta dello Sport: "Non facile con Thiaw addosso, ma manda in affanno Pulisic e aiuta anche in copertura. Nelle uniche due occasioni prima del rigore, c'è il suo piede". Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Qualche guizzo, ma si fa prendere le misure da Thiaw".

Stesso voto anche dal Corriere dello Sport: "Partita da “vecchio” De Ketelaere, ovvero in ombra e senza mai entrare veramente nel vivo. Unica giocata su un assist non sfruttato da Koopmeiners". Per il Corriere dello Sport la prestazione del belga è da 5 in pagella: "A Bergamo è esploso, già, ma stavolta sembra il Carletto del Milan. Timido, scollegato, deludente. Infatti dopo un tempo è in panca col plaid".

5,5 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Era l'uomo più atteso del match, il faro dell'Atalanta 2024. Gli arrivano pochi palloni, la marcatura di Thiaw gli toglie parecchio ossigeno. Pochi strappi, pochissime iniziative".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5