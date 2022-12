Le pagelle di Giroud: il suo contributo non manca mai

Fonte: tuttomercatoweb.com

Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Milan, risulta utile nel 2-0 dei Bleus contro il Marocco ed è da 6 per La Gazzetta dello Sport: "Prende un gran palo e poi fallisce una conclusione più semplice. Il suo contributo, però, non manca mai. Notte di fatica e di sacrificio, per la gloria ripassi domenica". Stesso voto per Tuttosport: "Sfiora il 2-0 al 17'. Conclusione potentissima sul palo, ma questa volta non va". Mezzo voto in meno (5,5) invece per il Corriere dello Sport: "Colpisce un palo in contropiede con un tiro che poteva essere sfruttato meglio, sbaglia un gol a porta vuota. Non una grande serata stavolta". Infine è da 6 per TMW: "Nel primo tempo ha due grosse occasioni a disposizione ma questa volta non trova il gol: al 36esimo si gira come solo lui sa fare ma questa volta non trova lo specchio della porta".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6