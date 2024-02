Le pagelle di Pioli: il Milan soffre di bipolarismo. E continua a incassare gol

Il Milan si qualifica agli ottavi di Europa League, ma perde 3-2 in casa del Rennes e Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, non è certamente giustificato. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5: "I suoi soffrono di bipolarismo, difficile credere che quello dell'andata e questa versione bretone siano la stessa squadra. Troppa sofferenza". Stesso voto per MilanNews: "A prescindere dalla qualificazione – che era il minimo sindacale -, la prestazione della squadra a livello di approccio è inaccettabile. Certo ci sono i gol lasciati giù da Leao e altri, ma è tutto l’atteggiamento che è da censurare, con una squadra spaccata in due fin dal calcio d’inizio. Finisce a fare le barricate per difendere il 3-2".

Leggermente più teneri il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport con un 5,5: "Cambia ancora formazione ma il suo Milan continua ad incassare gol. L’importante era passare il turno, ma che fatica". Non cambia neppure Tuttosport: "I gol sbagliati dalle punte (che avrebbero messo il match in altro modo) non dipendono dal tecnico. Ma il Milan entra in campo troppo compassato e prende subito gol da un Rennes prevedibilmente famelico". Infine è da 6 per TMW, che lo assolve: "Poco importa se l'andata è finita 3-0, non dà spazio a un turnover esagerato. Il copione della partita è da giorno della marmotta: ogni volta il Rennes passa in vantaggio e subito dopo il Diavolo trova il modo di rispondere, con l'ininfluente eccezione del terzo e ultimo gol. Il sogno di conquistare la prima Europa League, per lui e il Milan, continua".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5