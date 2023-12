Le pagelle di Tuttosport: "erroraccio" di Maignan, Leao "dà forza ai detrattori"

Anche le pagelle di Tuttosport non possono essere positive, dopo che il Milan ha acciuffato un pareggio in casa dell'ultimissima in classifica allo scadere. A pagare più di tutti è Mike Maignan (4.5): "Erroraccio sul tiro di Candreva". Ma i voti negativi sono tanti. A partire da Rafael Leao (5): "Una di quelle serate in cui dà forza ai suoi detrattori. In una partita da giocare con il coltello tra i denti sguaina il fioretto". Continuando con Theo (5): "Distratto, svagato, disattento. Candreva, soprattutto nel primo tempo, lo buca a ripetizione". E finendo con Pioli (5): "Immaginava, dopo il gol di Tomori, una partita tutta in discesa. Il peggio doveva ancora venire. Salvato da Jovic". Stesso voto anche per Pulisic.

A salvarsi è solamente Luka Jovic (7) che entra ancora una volta molto bene dalla panchina: "E’ diventato un fattore. Piano mercato da rivedere". Spiù che sufficienti anche Tomori e Reijnders (6.5). Per l'inglese: "Suo il gol del momentaneo vantaggio, raggio di luce in una serata decisamente complicata, culminata con l’infortunio muscolare che lo toglie dalla mischia". Per l'olandese: "Fa tante cose, molte anche molto belle ma risulta impreciso nelle rifiniture"