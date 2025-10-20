Le pagelle di Tuttosport: Gabbia annulla Kean, Leao si è sbloccato. Ricci rimandato

Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina 2 a 1 e si porta in solitaria in testa alla classifica di Serie A. I colleghi di Tuttosport hanno (ovviamente) premiato la grande prestazione di Rafael Leao, il migliore in campo tra i suoi, commentandola così: "Come centravanti c’è ancora da lavorare, ma quando entra Gimenez e ritrova le sue mattonelle abituali, estrae dal cilindro una doppietta che pesa oro. Quando esce, è standing ovation".

Oramai non fa neanche più notizia, ma anche Luka Modric è stato decisivo, risultando essere ancora una volta tra i migliori in campo (voto 7): "Quando tocca il pallone è sempre una delizia e dà lezioni pure come aspira-palloni" . Bene anche Santiago GImenez (voto 7), che ha dato un po' la scossa al Milan là davanti, e Matteo Gabbia (voto 7), premiato per l'ennesima prestazione ordinata della sua stagione: "Pulisce ogni pallone sporco che gravita nella sua zona e pare una sequoia di fronte a Kean: gran partita nonostante la sfortunata compartecipazione sul gol della Fiorentina".

Per il resto sufficienze sparse come quelle di Fofana (voto 6,5), Bartesaghi (voto 6,5), Saelemaekers (voto 6,5), Pavlovic (voto 6,5), Tomori (voto 6), Athekame (voto 6) e Maignan (voto 6). Unica nota "negativa", ma neanche tanto, Samuele Ricci (voto 5,5): "Gattuso si presenta a San Siro soprattutto per lui. Paragonarlo a Rabiot sarebbe ingiusto, certo è che ci si aspettava che mostrasse più personalità vista l’occasionissima che gli ha consegnato il destino".