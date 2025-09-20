Le scelte di Allegri secondo Ambro: "Modric-Rabiot più altri nove"
A breve il Milan scende in campo contro l’Udinese in un match valido per la quarta giornata di Serie A. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così le scelte di formazione di Massimiliano Allegri:
“Rabiot, Modric più altri 9. L’unico dubbio poteva essere Ricci che è entrato molto bene col Bologna. La presenza di Pulisic non mi stupisce, il Milan deve pareggiare la forza fisica dell’Udinese ma davanti l’agilità di Pulisic può favorire la manovra del Milan. Magari sarà Gimenez quello più deputato a fare la battaglia”.
