Leao 14° al Pallone d'Oro: i numeri della scorsa stagione

Rafael Leao si è classificato 14° nella classifica del Pallone d'Oro 2022, un riconoscimento che deve essere un premio ma anche uno sprone per migliorarsi sempre di più. Ripercorriamo i numeri della passata stagione del portoghese che lo hanno reso Mvp della Serie A e contendente al massimo trofeo individuale per un calciatore.

Leao ha giocato tra Campionato, Coppa Italia e Champions League ben 42 partite sulle 48 a disposizione per un totale di 3.201 minuti. In queste presenze, Leao ha trovato il gol 14 volte (di cui uno in Champions League), mentre ha assistito i compagni in 12 occasioni (una volta in Champions).