Leao a DAZN: "Erano tre anni che provavo il gol in rovesciata. Dopo l'espulsione lavoro top della squadra"

vedi letture

Rafael Leao, autore di uno splendido gol oggi, ha parlato a DAZN nel post partita di Roma-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come hai vissuto l’ultimo cross della Roma? Hai un po’ rivissuto il brivido di quello che era successo a gennaio? “Era una partita importante. Abbiamo fatto tutto per vincere, abbiamo controllato il gioco, abbiamo palleggiato bene e abbiamo fatto gol meritatamente. Quando siamo rimasti in 10 la squadra ha fatto una partita incredibile, bisogna ringraziare chi è rimasto in campo perché ha fatto un lavoro top”.

Sul gol: “Provavo da tre anni la rovesciata, ci sono riuscito oggi. Sono molto contento, la vittoria comunque è la cosa più importante per mantenere alto il livello e rimanere primi in classifica e andare alla sosta tranquilli”.

Il suo posto nello spogliatoio: “Sono qui per aiutare la squadra dentro e fuori. Ci sono anche gli altri che in panchina erano dentro la partita, era un momento di sofferenza e fuori dal campo dovevamo aiutare tutti per vincere. Sono molto contento di tutta la squadra perché abbiamo fatto un grande lavoro. Al derby ci penso dopo la sosta”.