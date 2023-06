Leao ai tifosi: "Grazie per la pazienza. Quando vado in giro e nei ristoranti tutti vengono da me col sorriso e per questo non ho parole"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato una intervista a MilanTV nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo con il Milan fino al 2028.

Che messaggio vuoi dare ai tifosi?

"Quando siamo passati col pullman, vedere Piazza Duomo tutta rossonera è stato il miglior momento nella mia carriera. Mai vista una così così. Voglio ringraziare tutti. Sapevo la dimensione del club, ma quando metti la maglia del Milan a San Siro con i tifosi non è facile... Ora sono più abituato, ma questa maglia pesa tanto. Sono orgoglioso, ho tanta voglia di continuare qua e di scrivere la storia. Ringrazio tutti per la pazienza. Continuate a tifare per me, per noi, per la squadra. Quando vado in giro e nei ristoranti tutti vengono da me col sorriso e per questo non ho parole. Grazie a tutti: voglio continuare a fare tanti gol, tanti assist e dimostrare il mio talento".