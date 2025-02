Leao amuleto del Milan in trasferta: per il portoghese l'ennesimo gol lontano da Milano

Un Milan di rabbia, orgoglio e grande qualità vincere 2-0 sul campo dell'Empoli, nonostante una direzione di gara ai limiti della normalità per scelte, comunicazione e cartellini esposti. I rossoneri conquistano tre punti grazie ai gol di Leao e al primo centro rossonero del Bebote Gimenez.

NUMERI POST GARA

I cinque gol di Rafael Leão in questa stagione di Serie A sono stati tutti realizzati in trasferta; tra i giocatori che hanno realizzato tutti i loro gol fuori casa nel campionato in corso, nessuno ne conta quanti quelli del portoghese.