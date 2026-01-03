Leao come Pulisic, gioca poco e segna tanto: i numeri di Rafa

vedi letture

Rafael Leao, ieri sera alla Unipol Domus Arena, ha giocato la sua dodicesima partita stagionale: poche presenze rispetto a quelle giocate complessivamente del Milan, specialmente parametrate al valore e all'importanza del giocatore all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Eppure, nonostante pochi minuti in campo a causa dei continui problemi fisici a livello muscolare, Leao come Christian Pulisic sta riuscendo a essere decisivo in campo.

Con la rete della vittoria di ieri sera a Cagliari, che è valsa tre punti cruciali per il Diavolo, Leao ha segnato la settima rete della sua stagione: in campionato si tratta del sesto gol totale. Un bottino davvero di rilievo confrontato con i minuti in campo e anche considerato il periodo di adattamento per un ruolo nuovo come quello da centravanti che il portoghese sta interpretando in questa stagione.