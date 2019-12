Leao-Cutrone, primi mesi rossoneri a confronto: stravince l'ex rossonero

Rafael Leao, acquistato in estate dal Lille, ha giocato tredici gare, realizzando un solo gol in 648 minuti. Il 2017/18 fu la prima stagione stabilmente in prima squadra per Patrick Cutrone, ceduto in estate per finanziare l'acquisto del portoghese: nelle prime diciassette giornate il comasco realizzò due gol giocando 380', avendo (all'epoca) un anno in meno rispetto al Leao attuale (19 contro 20). Inoltre l'ex rossonero, nello stesso lasso di tempo, segnò sei reti in Europa League e una in Coppa Italia.