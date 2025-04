Leao: "Da tanto non segno a San Siro ma non entro in campo con quella ossessione"

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Al termine della gara è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato Rafael Leao. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Hai sempre e sognolo segnato in trasferta in campionato...

"È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrari nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Questa vittoria è per lui".