Leao gioca col Napoli? Fonseca: "Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso"

Leao sì, Leao no. Anche nella conferenza stampa per Milan-Napoli a mister Fonseca viene chiesto del fantasista portoghese: questa la sua risposta.

Come ha visto Leao?

"Oggi non vi darò la formazione. Capisco la curiosità su Leao. Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso. Sono sicuro che tornerà presto ad essere quello che lui sa di essere e quello che tutti ci aspettiamo che sia. Non voglio dire se giocherà domani".

Cosa non sta funzionando con Leao?

"Che l'allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale".