Leao, il Lille gode del 20% sulla futura rivendita del calciatore

Come riporta questa mattina Tuttosport, la questione Leao implica al suo interno tanti fattori e risvolti. Uno di questi riguarda il Lille: l'ex club del calciatore portoghese, infatti, gode del 20% sulla futura rivendita del numero 17 rossonero. Dunque se Leao dovesse liberarsi a zero per non essere arrivato a un accordo di rinnovo con il Milan, anche il Lille ci andrebbe a perdere parecchio.