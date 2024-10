Leao in crisi di gol, Visnadi: "Potrebbe fare di più, su di lui pesa l'ingaggio che ha"

vedi letture

Nel corso della trasmissione SkySport 24, durante l'appuntamento con 'Campo Aperto', il giornalista e opinionista sportivo Gianni Visnadi ha parlato di Milan e della situazione legata all'attualità di Rafa Leao:

"Secondo me Leao ha già fatto molto, potrebbe fare di più. Pesa su di lui quell'ingaggio che ha, in base al quale si pretenderebbe sempre il massimo, si pretenderebbe di più. Viene pesato, e lo fai anche tu, come gioca. Il suo rendimento viene pesato in base ai gol, e io non credo che sia giusto pesare in gol il rendimento di Leao. Però mi rendo conto che qualche gol in più lo dovrebbe fare.