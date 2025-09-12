Leao non è tra i 10 giocatori più forti della Serie A per EA Sports. I rating di FC26 che fanno discutere
Si avvicina la data di uscita di FC 26 ed EA Sports inizia a rivelare ai giocatori di tutto il mondo i ratings dei giocatori più forti dei vari campionati: un rito che ormai è seguito anche dagli stessi calciatori, curiosi e spesso non soddisfatti dell'overall che la casa di sviluppo canadese decide di affibbiargli.
Oggi è stato il turno della Serie A e Rafael Leao non risulta essere tra i 10 giocatori più forti del campionato italiano. Una scelta che fa abbastanza sorridere, soprattutto perché il numero 10 del Milan è al quattordicesimo posto al pari di Zaccagni e Locatelli. Di sicuro influisce il fatto che il Milan sia partner esclusivo di Konami ed eFootball, ma è una valutazione che non rispecchia la realtà.
Partendo dalla ricca storia calcistica italiana e forgiando nuove leggende. Questi sono i migliori giocatori della @SerieA su #FC26.— EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) September 12, 2025
