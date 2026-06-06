Leao perde la testa: espulso in Portogallo-Cile per una manata in faccia a Roman

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Rafael Leao ha perso le staffe in Portogallo-Cile colpendo un avversario al volto poco prima la fine del primo tempo.

In questi giorni Rafael Leao sta tanto facendo parlare di sé fuori dal campo per via delle - importanti - dichiarazioni rilasciate in merito al suo futuro. C'è da dire, però, che il portoghese ha deciso di prendersi la scena anche nel rettangolo verde di gioco, ma in negativo.

Poco prima la fine del primo tempo della sfida tra Portogallo e Cile, infatti, Leao è stato espulso a seguito di una rissa che l'ha visto coinvolto. Più nello specifico il numero 10 del Milan è stato punito per aver dato una manata in faccia al difensore cileno Ivan Ramiro Roman, a sua volta espulso per aver scatenato un battibecco decisamente evitabile considerando l'importanza della sfida, che a questo punto potremmo definire tutto tranne che un'amichevole. Per Leao si tratta del secondo cartellino rosso ricevuto in carriera, il primo diretto.