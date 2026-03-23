Leao prende parola sui social: "Il tempo è la risposta"

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Rafael Leao non ha vissuto una settimana facile: prima la sconfitta con la Lazio a cui hanno fatto giornate piene di critiche per il modo in cui ha abbandonato il campo all'Olimpico al momento della sostituzione, arrabbiatissimo non con Massimiliano Allegri ma con Christian Pulisic, reo di non avergli passato il pallone in un paio di circostanze in cui il portoghese aveva dettato il passaggio in profondità. Successivamente il riacutizzarsi del problema all'aduttore, che lo tormenta da dicembre, che lo ha costretto in tribuna nella gara vinta 3-2 dal Milan contro il Torino.

Oggi è arrivata la conferma della non convocazione in Nazionale: ovviamente Rafa era stato selezionato dal CT Martinez ma viste le condizioni fisiche il giocatore e lo staff di Allegri hanno preferito chiedere che il numero 10 rimanesse a Milanello. Della giornata di oggi, lunedì, le critiche pesanti di Paolo Di Canio: l'opinionista è stato intervistato a un evento milanese di padel per ex calciatori (LEGGI QUI). La risposta di Rafa è arrivata, come spesso è capitato, tramite le storie di Instagram. Leao ha pubblicato una foto in maglia Milan, accompagnata da un semplice messaggio: "Il tempo è la risposta".