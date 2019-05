Leggo apre con le parole di Biglia: "Milan, vinci per Gattuso"

L'edizione odierna di Leggo riporta questa mattina le dichiarazioni di Lucas Biglia che ha speso tante belle parole per Rino Gattuso in vista dell'ultima giornata di campionato: "Andiamo in Champions per Gattuso, la merita più di noi. Quest’anno ci ha difeso sempre nei momenti critici, si è sempre preso la responsabilità lui. Ci ha sempre messo la faccia. Se c’è uno che merita di raggiungere quest’obiettivo più di noi, è lui".