Lesione confermata per Dybala: stop di 4 settimane, ma il Mondiale non è ancora precluso

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Gli esami sostenuti dall'attaccante della Roma hanno infatti confermato la lesione al retto femorale sinistro e tra una o due settimane sarà rivalutato per capire l'andamento del recupero. Lo stop, ad oggi, dovrebbe aggirarsi attorno alle 4 settimane. Qualora i prossimi controlli dovessero essere positivi, non è da escludere che possa comunque tornare per le ultimissime gare prima del Mondiale. Il Qatar, in pratica, non è precluso a prescindere, ma resta comunque una corsa contro il tempo.