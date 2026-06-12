Letizia: "Al netto di tutte le meritate critiche, non si può non dare atto a Cardinale di aver fatto scelte di rottura"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulla gestione del Milan da parte di RedBird.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Al netto di tutte le meritate critiche delle ultime settimane, non si può non dare atto a Gerry Cardinale di aver fatto scelte di rottura, ardite.

Dall’impeto di una reazione di pancia, sta nascendo un Milan coraggioso: una struttura rigida che sicuramente necessiterà di tempo, ma che almeno rappresenta una sterzata chiara e univoca verso un modello. Sarà importante saperlo spiegare alla gente il prima possibile, con i modi giusti: i Milanisti sanno capire, a patto di non sentirsi presi in giro. Vanno coinvolti, appassionati, tenendo presente la base di partenza: un più che comprensibile scetticismo nel migliore dei casi, una totale delusione con contorni di rabbia nei più frequenti. Il nuovo Milan ha bisogno di pazienza e di tempo in un ambiente già sfibrato dalle troppe delusioni degli ultimi anni: l’idea di seminare per raccogliere in futuro é qualcosa che già la precedente proprietà valutava 6 anni fa. A conti fatti, chissà come sarebbe andata in confronto ai due trofei, scudetto e supercoppa italiana, raccolti dal 2020 a oggi.

A cambiare dovranno essere tante cose, sostanzialmente tutte: in primis servirà trovare quell’unità di intenti che è letteralmente sempre mancata e che si può raggiungere solo dando “in gestione” la parte sportiva a un blocco unico, compatto, e non a un insieme di persone eterogenee".