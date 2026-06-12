Ordine sgrida Leao: "Ma chi gli scrive i testi? Leao pensi a riportare il calcio in cima alle sue priorità"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso commentando l'intervista di Leao: "Incipit obbligatorio: l’ultima intervista di Leao. Non è nuova, ma realizzata il 27 aprile a San Siro denuncia il solito cortocircuito dei social perché sembra la risposta agli auguri di compleanno pubblicati dal club. Andiamo al sodo della questione allora: la frase, al netto della tempistica, “sono soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita” è francamente fuori luogo e retrodatata perché riferibile solo alla stagione dello scudetto. La morale è una sola: ma chi gli scrive i testi? Leao pensi al Mondiale, e soprattutto pensi a riportare il calcio in cima alle sue priorità se vorrà fare della sua carriera non una meteora".

LEAO, SODDISFATTO DI AVER PORTATO IL MILAN DOVE MERITA

Rafael Leao, nella prima domanda dell'intervista, ha parlato del suo futuro al Milan e di come desidera affrontare una nuova esperienza dopo essersi già tolto, secondo la sua opinione, diverse soddisfazioni con il Diavolo. Le sue parole: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare"