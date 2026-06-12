Reijnders, annata flop e ufficialmente sul mercato: Atletico Madrid interessato
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione dell'ex rossonero Tijani Reijnders e del fatto che il Manchester City è pronto a lasciarlo partire quest'estate. Dopo l'annata deludente è questa la decisione della società inglese. Il suo entourage ha giá chiamato l'Atlético Madrid da settimane che per ora resta la prima squadra in lizza. Per i club italiani rimane un affare costoso e comunque complicato.
LA STAGIONE DI REIJNDERS
28 presenze in Premier League, 1636 minuti, 18 partite da 90 minuti, 5 gol e 2 assist
10 presente in Champions League, 579 minuti, 6 partite da 90 minuti, 3 assist
5 presenze in FA Cup, 374 minuti, 4 partite da 90 minuti, 1 gol, 2 assist
4 presenze in Carabao Cup, 221 minuti, 2,4 partite da 90 minuti, 1 gol e 1 assist
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