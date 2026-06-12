Reijnders, annata flop e ufficialmente sul mercato: Atletico Madrid interessato

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Matteo Moretto rivela che il Manchester City ha messo in vendita Reijnders vista l’annata deludente.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione dell'ex rossonero Tijani Reijnders e del fatto che il Manchester City è pronto a lasciarlo partire quest'estate. Dopo l'annata deludente è questa la decisione della società inglese. Il suo entourage ha giá chiamato l'Atlético Madrid da settimane che per ora resta la prima squadra in lizza. Per i club italiani rimane un affare costoso e comunque complicato.

LA STAGIONE DI REIJNDERS

28 presenze in Premier League, 1636 minuti, 18 partite da 90 minuti, 5 gol e 2 assist

10 presente in Champions League, 579 minuti, 6 partite da 90 minuti, 3 assist

5 presenze in FA Cup, 374 minuti, 4 partite da 90 minuti, 1 gol, 2 assist

4 presenze in Carabao Cup, 221 minuti, 2,4 partite da 90 minuti, 1 gol e 1 assist