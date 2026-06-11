Letizia: "Leao, nel bel mezzo della fase decisiva del campionato, aveva in mente tutt’altro che il bene della squadra e il buon esito della stagione"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su Rafael Leao, attaccante del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su Rafael Leao, attaccante del Milan: "Una parentesi la merita Rafa Leao: l’intervista a RTP diffusa ieri é molto grave nel suo contesto e inchioda il portoghese. Intanto, le parole: “Ho già conquistato ciò che ambivo a conquistare al Milan. Se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”. Poi, le tempistiche: l’intervista risale ad aprile, in vista del Mondiale".

LEAO VOLEVA ANDARE VIA?

"Oggi, alla luce del disastro di maggio e delle dichiarazioni di giugno, emerge una verità già sospettata: che Leao, nel bel mezzo della fase decisiva del campionato, aveva in mente tutt’altro che il bene della squadra e il buon esito della stagione. E in realtà anche un’altra: che un giocatore che pensa di aver ottenuto tutto vincendo due trofei, e di aver riportato il club dove merita dopo un ottavo posto, non ha capito proprio che maglia indossa. Ecco perché la sua richiesta incessante di cessione non solo non è una brutta notizia, ma è una delle poche note positive di questo preoccupante inizio di estate: peggio di così, forse, davvero non può più andare".