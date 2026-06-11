MN - Caso Leao, Longoni: "Giusto che vada via, ultime dichiarazioni inopportune"

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Nel solito caos fatto di ritardi, mancate conferme e un mercato che ancora non è decollato, il Milan si trova a fare i conti con la triste realtà. Parliamo di un club ormai ridotto all'osso. Una situazione gravissima che, ancora oggi non vede una via di fuga, una speranza, una luce. E' incredibile come questa proprietà sia riuscita, quasi a far rimpiangere coloro che sono stati cacciati quasi un mese fa, comportandosi allo stesso modo, se non peggio.

In merito a tutte queste problematiche, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it sulla difficile attualità che vede il mondo Milan in subbuglio. Ritardi, un mercato che non decolla e un ambiente negativo e di poche speranze per il futuro. Questo un breve estratto delle parole di Longoni:

Leao parla e se ne va..

"Credo sia giusto così, è finito un ciclo però non mi sta piacendo la gestione. Ci sono anche altri giocatori non contenti ma non hanno mai parlato così, scappando via. La prima dichiarazione gliel'ho anche perdonata, però le ultime uscite sono eccessive e fuori luogo. Cosa ancor più grave è che nessuno del Milan gli abbia detto nulla, simbolo di un club in estrema difficoltà".