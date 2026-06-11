Le formazioni ufficiali di Messico-Sud Africa: Gimenez parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Messico-Sud Africa: Gimenez parte dalla panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 20:10News
di Lorenzo De Angelis
Di seguito le scelte ufficiali dei CT di Messico e Sud Africa per questa partita inaugurale del Mondiale 2026.

Il fischio d'inizio del Mondiale 2026 è imminente. Dopo la cerimonia d'apertura sono anche arrivate le formazioni ufficiali di Messico-Sud Africa, che allo stadio Azteca daranno il via a questa Coppa del Mondo proprio come successo 16 anni fa in occasione della competizione africana. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici.

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Fidalgo; Alvarado, Jimenez, Quinones. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Sanchez, Alvarez, Romo, Venga, Santiago Gimenez, Gonzalez, Pineda, Vargas, Mora. CT: Javier Aguirre.

SUD AFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Mbatha, Appollis, Moremi, Mofokeng, Zwane, Maseko, Makgopa. CT: Hugo Broos. 