Letizia: “Se Furlani era il cattivo, perché ora Cardinale non richiama Maldini? Non lo farà per due motivi”

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube sulla gestione del Milan da parte di Gerry Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube sulla gestione del Milan da parte di Gerry Cardinale: “L’improvvisa conversione milanista di Cardinale mi convince ancora poco: come detto nei giorni scorsi, mi auguro di vedere presto i fatti. A proposito: è di queste ore la foto di Maldini a Istanbul per parlare con il candidato presidenziale del Fenerbahce. E allora domando: se l’innamoramento di Cardinale fosse vero e concreto, se la narrativa anti-Furlani costruita in questi anni fosse corrispondente alla realtà, cosa mancherebbe per richiamare Paolo un minuto dopo il cambio di amministratore delegato? Una volta allontanato il “cattivo”, una volta compresi gli errori e cambiata la filosofia di gestione, dovrebbe essere lo sbocco naturale, più scontato, forse l’unico".

Cardinale, Furlani e la cacciata di Maldini



Letizia prosegue richiamando in causa l'episodio più nefasto della gestione RedBird: "Perché questo non accadrà? Per due motivi. Uno, come ripeto da sempre: non è stato Furlani a mandare via Maldini. Capisco che in questi anni abbia fatto comodo incolpare Furlani di qualsiasi sciagura mondiale pur di alimentare in maniera strumentale l’odio verso di lui, ma le cose non stanno così. Il bluff e le bugie di tanti cadranno finalmente davanti alla realtà dei fatti. Due, la filosofia di Cardinale non è cambiata e non cambierà: non c’è la voglia di fare il grande Milan che desideriamo e che Maldini pretendeva e pretenderebbe oggi. Non c’era questa voglia e questo progetto nel 2023 e non ci sarà nel 2026: meglio svegliarsi oggi, senza illusioni, perché per troppe volte, io in primis, abbiamo vissuto di speranze disattese e di fiducia mal riposta”.