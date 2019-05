Libero - Allegri strizza l'occhio alle milanesi

L'addio alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe stravolgere il piano allenatori per la prossima stagione. L'ormai ex tecnico bianconero sembra stia aspettando il PSG ma non è da escludersi un suo ritorno a Milano, come riporta l'edizione odierna di Libero. Allegri potrebbe essere un profilo interessante per i nerazzurri nel caso in cui non dovesse arrivare Conte. Per quanto riguarda il Milan, invece, se Leonardo dovesse restare potrebbe provare a riportare Allegri sulla panchina milanista, dove ha già vinto un campionato.