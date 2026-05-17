Licari: "Le candidate alla Champions sono Napoli, Juve e Roma. Milan in crisi"

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Il giornalista Fabio Licari ha analizzato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport la lotta per i tre posti Champions League

Una giornata assolutamente inedita quella che la Serie A Enilive si appresta a vivere quest'oggi. Alle ore 12 cinque partite in programma, quelle delle squadre che vanno a caccia dei tre posti Champions League rimasti scoperti. Un orario a cui si è giunti dopo enormi polemiche e dissapori con la Federazione Italiana Tennis e Padel che, giustamente, non ha voluto spostare la finale degli Internazionali BNL di Italia, in cui giocherà Jannik Sinner. Dunque Derby all'ora di pranzo e a cascata anche le altre gare, quella del Milan inclusa. A commentare la lotta che ci sarà in campo il giornalista Fabio LIcari, oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Fabio Licari sulla lotta per la Champions League: "Dai risultati delle ultime giornate, le candidate forti ai tre posti Champions sembrerebbero Napoli, Juve e Roma. Conte non va a mille ma ha tre lunghezze sulla quinta, Spalletti e Gasperini corrono più dei concorrenti, le rivali sono alla portata. Il Como può ancora sognare dall'alto del suo gioco superiore e di un passato che non gli dà pressione. Chi rischia grosso è il Milan in crisi tecnica e societaria. Le due giornate mancanti sono un vero thriller".