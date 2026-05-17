Non solo Tony D'Amico, spunta un altro nome per il ruolo di direttore sportivo rossonero

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Con Igli Tare che sembra in uscita dal Milan, è partito già il casting per il nuovo direttore sportivo rossonero: D'Amico non è l'unico candidato

Dalla sconfitta contro l'Atalanta, domenica scorsa, alla gara di oggi in casa del Genoa è passata esattamente una settimana. Sette giorni in cui il clima intorno a Casa Milan e Milanello si è fatto molto pesante, tra indiscrezioni e notizie circa un futuro sempre più incerto. Ha parlato anche il proprietario Gerry Cardinale, direttamente da Londra, sottolineando di essere deluso, di voler sostenere la squadra in queste ultime due gare (oggi sarà allo stadio) e poi di fare le valutazioni necessarie a fine campionato, in base ai risultati che saranno raggiunti.

Tra i temi molto caldi che sono stati esplorati negli ultimi giorni, anche quello relativo al ruolo di direttore sportivo. Secondo più fonti l'esperienza di Igli Tare al Milan è finita dopo appena un anno e il suo addi verrà ufficializzato al termine della stagione. Di conseguenza è già caccia al suo possibile sostituto con il nome di Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta, che è emerso come quello più quotato. Eppure nelle ultime ore si è fatto largo anche un altro profilo: Viktor Bezhani, già direttore sportivo del Tolosa, altra squadra della galassia RedBird e per questo già noto a Gerry Cardinale e soci. Riprende questa mattina l'indiscrezione il Corriere dello Sport.