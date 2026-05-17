I tre squalificati rossoneri non viaggiano con la squadra a Genova: tre anche i diffidati

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Oggi il Milan deve fare a meno di tre calciatori, squalificati: nessuno di loro è partito ieri con la squadra alla volta di Genova

Oggi il Milan scende in campo a Genova alle ore 12: la gara si gioca in contemporanea con tutte le altre partite che vedono coinvolte una pretendente a uno dei tre posti rimasti scoperti della prossima Champions League. Rossoneri che arrivano da un periodo nero che più nero non si può: solamente sette punti conquistati nelle ultime otto gare, caratterizzate da cinque sconfitte e due sole vittorie contro Torino ed Hellas Verona. Nelle ultime due partite, il Diavolo quasi non è sceso in campo cedendo il passo a Sassuolo e Atalanta.

Oggi Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di tre calciatori squalificati. Tutti e tre erano diffidati nell'ultima gara e sono stati ammoniti: Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Secondo quanto riferito ieri da Sky Sport 24 nessuno dei tre ha viaggiato ieri con la squadra verso Genova. Oggi il Diavolo schiera anche tre calciatori diffidati e che devono stare attenti al cartellino in vista dell'ultimo turno con il Cagliari: si trata di Athekame, Fofana e Luka Modric.