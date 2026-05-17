VIDEO MN - Oggi si inizia presto: il pullman del Milan è arrivato al Ferraris

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Oggi la giornata inizia molto prima del solito: in questi minuti, come raccontano gli inviati di MilanNews.it presenti a Genova il Pullman del Milan è arrivato allo stadio "Luigi Ferraris". Tra poco più di un'ora, alle ore 12, il Diavolo affronterà il Genoa in una gara decisiva per la qualificazione in Champions League. In contemporanea, su altri quattro campi, le altre contendenti ai restanti tre posti per l'Europa che conta scenderanno sul rettagonolo verde per fare la propria parte.

Il Milan ha il destino nelle proprie mani: con una vittoria oggi e una a San Siro nell'ultima della stagione contro il Cagliari, la Champions League è certa. Va superato, però, lo scoglio delle ultime tremebonde giornate e il clima pesante attorno alla società. Il pullman rossonero, come detto, è arrivato allo stadio: di seguito il video dei nostri inviati a Marassi.