LIVE MN - Bonera: "Sinergia totale anche dal punto di vista tattico con Fonseca. C'è soddisfazione e orgoglio"

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti nella sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello dove, tra pochi minuti, prenderà la parola Daniele Bonera, ex giocatore rossonero e membro dello staff di Stefano Pioli che è stato scelto dal club rossonero per guidare il Milan Futuro, squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Bonera, accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, presenterà e illustrerà gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Restate con noi per non perdervi nessuna dichiarazione con il live testuale.

Ripensando ai primi giorni a Milanello, che emozioni hai?

"C'è grande soddisfazione e grande orgoglio. Similitudini al mio percorso da calciatore o da collaboratore ce ne sono tantissime. Forse ho qualche capello bianco... Adesso si inizia a lavorare davvero e ho un grande senso di responsabilità che mi porterò a lavorare con dei ragazzi, per la loro crescita e ha portare il più possibile in prima squadra"

Che tipo di squadra verrà allestita come impianto? Giocatori di esperienza?

"Abbiamo individuato dei profili. Stiamo facendo delle valutazioni, soprattutto dal punto di vista dello spessore umano: abbiamo bisogno di giocatori che ci danno una mano tecnicamente ma anche far capire cosa significa il campionato di Serie C ai più giovani. Ci saranno difficoltà ma sono ben accompagnato in questo percorso"

Cercherai di usare lo stesso sistema di gioco di Fonseca?

"Quando mi è stato prospettato questo progetto ho avuto il piacere di condividere con Zlatan la crescita dei profili: ci sono giocatori di talento che vanno costruiti. Devono crescere mentalmente e come uomini. Sarà una sinergia totale anche dal punto di vista tattico con Fonseca, ci sarà uno scambio quotidiano di giocatori con la prima squadra"

Hai parlato con Cardinale?

"Ho un filo diretto con Zlatan, con Jovan e con tutte le persone che lavorano a Milan Futuro. I miei riferimenti in questo momento sono loro"

Ti sei sentito con Fonseca, che persona hai trovato?

"Attraverso Zlatan abbiamo preferito parlare a quattro occhi lunedì: poi abbiamo due settimane di tempo prima della tournée in America. Avremo parecchio tempo per stare insieme"

Avete intenzione di effettuare la stessa preparazione o anche metodi di allenamento della prima squadra?

"Preferisco parlarne lunedì. Ci sarà una sinergia anche dal punto di vista della preparazione ma poi è normale che dovrò metterci del mio. Qualcosa ho imparato e cercherà di metterlo in pratica: però linea tattica e di preparazione sarà condivisa"

Camarda è l'emblema del Milan tra presente e Futuro: si vorrà mettere a contatto questi ragazzi con giocatori esperti? E che senso di responsabilità c'è per allenare un giocatore così chiacchierato?

"Questa responsabilità nei confronti di Francesco è condivisa con tutti quanti, dalla proprietà in giù. Evidente che il suo nome fa rumore ma devo far crescere lui così come tanti ragazzi che hanno già toccato la prima squadra. Sono tranquillo, perché l'input societario è quello di far crescere i ragazzi. Non avremo problemi a supportare in tutto e per tutti Camarda per la sua crescita da calciatore: di strada ne deve fare e lo supporteremo. Jovan ha un percorso straordinario e lui come i compagni avrà tutte le attenzioni del club"