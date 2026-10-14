Live MN LIVE MN - Pavlovic: "Sono molto contento e felice per il rinnovo. Difesa a 3 o a 4? Fa poca differenza"

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Le dichiarazioni di Strahinja Pavlovic in conferenza stampa

Le dichiarazioni del difensore del Milan Strahinja Pavlovic alla vigilia della sfida di Europa League tra il Red Bull Salisburgo ed il Milan, valida per la seconda giornata della League Phase.

Ore 18.32 comincia la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic

Congratulazioni per il tuo rinnovo. Cosa cambia per te e per voi per una difesa a 3 ed una a 4 delle ultime partite?

"Grazie per i complimenti. Sono molto contento e felice. Grazie all'allenatore, alla dirigenza. Sono contento di essere qui e spero che sarà ancora meglio in futuro. Sulla difesa: anche in passato abbiamo giocato con la difesa a 3. La cosa importante è che dobbiamo sapere bene cosa fare, e quando le informazioni sono giuste non cambia niente giocare a 3 o a 4".

Hai chiesto al mister se ti schiera attaccante?

"Penso che devo dimostrare che posso giocare avanti. È stata la parte divertente di me a parlare (al premio Gentleman, ndr). Spero di segnare presto".

Hai giocato qui per due anni: cosa si prova ad essere tornato?

"Ho già visto facce comuni. Sono felice di essere tornato qui e non vedo l'ora di giocare. Qui ho dimostrato tanto. Sarà una partita emozionante per me".

Rinnovo che arriva in un momento particolare: come è cambiato Pavlovic? Qual è il tuo sogno più grande?

"Grazie ancora. Sono cambiato tanto. 2 anni, questa è la mia terza stagione. È una sensazione diversa quando giochi per club come il Milan, c'è una pressione diversa, obiettivi diversi. Per me l'anno perfetto qui sarà quando vincerò trofei. Questo è il più grande sogno che un giocatore del Milan".

Quando passi a Milanello e vedi le foto di Cesare e Paolo Maldini, Stam...sono stimoli o timore perché sei l'erede?

"Siamo fortunati che abbiamo tutte queste immagini a Milanello che ci ricordano in qualche club giochiamo. È una responsabilità, ma anche un onore far parte del Milan. Sto cercando di essere migliore ogni giorno come tutti i campioni che hanno giocato per il Milan".

18.54 Finisce qui la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic