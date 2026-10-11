Live MN LIVE MN - Rabiot: "Il gol subito dopo pochi minuti è una questione di mentalità che dobbiamo migliorare"

La conferenza stampa del giocatore del Milan al termine della partita contro il Sassuolo

Tra poco un giocatore del Milan interverrà in conferenza stampa per commentare la partita di questa sera contro il Sassuolo.

Ore 20.42 - Comincia la conferenza di Adrien Rabiot

Il difficile era riuscire a passare in vantaggio, poi cosa è successo in quei 3/4 minuti dopo il vantaggio?

"È una roba di mentalità che dobbiamo migliorare. Dobbiamo crescere e migliorare. Non possiamo concedere quel gol dopo essere passati in vantaggio. Non è una cosa tattica o tecnica, ma di mentalità, che dobbiamo avere tutti. In alcune fasi non le abbiamo, soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Poi sicuramente faremo meglio, cresceremo anche su questo. Abbiamo calciatori anche giovani. È una crescita da fare, poi sul resto credo che abbiamo giocato di squadra. Abbiamo fatto anche cose buone. Mi spiace per questo gol, perché sono cose su cui spesso lavoriamo. Prendere un gol così fa male ma dobbiamo restare positivi perché ci sono tante partite da affrontare".