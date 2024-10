live mn Primavera, Milan-Cremonese (2-3): un Gabbiani super affonda il Diavolo, rimontato dagli ospiti in 10'

vedi letture

90 + 5' | È finita al PUMA House of Football. Il Milan si fa rimontare dalla Cremonese, che sotto 2 a 0 la ribalta grazie a solito Gabbiani, che con la doppietta di oggi si è portato a 11 reti in stagionale. Per la formazione di Guidi è la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella di Bologna dello scorso 6 ottobre.

90 + 4' | Giallo anche per Stalmach, un po' polemico nei confronti del direttore di gara.

90' | Cinque minuti di recupero.

87' | Cartellino giallo per Prendi della Cremonese per una spinta piuttosto evidente su Scotti.

85' | Cambio nel Milan. Fuori Sala, dentro Eletu.

84' | Ancora la Cremonese pericolosa sempre con il solito Gabbiani, che per un soffio non ha trovato (seppur in fuorigioco) la sua terza rete della giornata.

81' | GOL DELLA CREMONESE! Rimonta completata. In 10 minuti è cambiato tutto, con il solito Gabbiani che ha ribaltato la partita segnando in acrobazia la sua doppietta personale.

75' | GOL DELLA CREMONESE! In meno di 5' la squadra di Pavese l'ha ripresa. Grande gol di Nahrudnyy, che si è coordinato alla grande lasciando partire una fucilata di sinistro che non ha lasciato scampo a Mastrantonio.

74' | Doppio cambio nella Cremonese. Dentro Zilio per Bassi. Il secondo cambio riguarda invece l'ingresso di Cantaboni per Duca.

71' | GOL DELLA CREMONESE! Sussulto degli ospiti, con il solito, grande, gol di Gabbiani, con il sinistro a baciare la trasversa e superare Mastrantonio. Per l'attaccante della Cremonese è il decimo centro stagionale.

68' | Milan ad un passo dal 3 a 0 con Stalmach. Direttamente da sviluppi di calcio di punizione, il capitano del Diavolo ha colpito la traversa, complice anche una leggera, ma a questo punto decisiva, deviazione con il guantone di Malovec.

64' | Spettacolo in movimento Comotto, che dopo aver superato di netto due avversari ha offerto un invitante pallone a Bonomi, tradito però da un non perfetto stop di petto che non gli ha permesso di sistemarsi al meglio la sfera per la conclusione in porta.

54' | Ingenuità di Paloschi, che in maniera goffa ha colpito con il braccio la palla poco fuori il limite della sua area di rigore dopo non essere riuscito a prenderla di testa. Secondo giallo nel giro di un minuto e mezzo ed espulsione per il difensore rossonero, che lascia in 10 il Milan a più di mezz'ora dalla fine della partita.

53' | Secondo cambio nel Milan. Fuori Siman, dentro Ossola.

53' | Secondo giallo per la partita verso un giocatore del Milan. Ammonito il difensore Paloschi.

53' | Ancora Milan, è un dominio, sempre con Paloschi. Molto bravo questa volta Malovec, che si è superato con una parata incredibile.

52' | Milan ad un passo dal tris, sempre sugli sviluppi di calcio d'angolo. Buono lo stacco di testa di Paloschi, salvato però sulla linea da un difensore avversario.

50' | Il primo cartellino giallo della partita è stato mostrato nei confronti di Perera, che aiutandosi con entrambe le braccia ha fermato l'azione di contropiede della Cremonese.

45' | GOOOOOOL DEL MIIIILAN! Pronti. Via. Bonomi raddoppia per il Milan da situazione di calcio d'angolo con il quinto gol del suo campionato. 2 a 0 per il Diavolo fra le proteste della Cremonese, con Malovec che ha recriminato un fallo per carica su di lui da parte dell'autore del gol.

45' | Inizia il secondo tempo al PUMA House of Football

Cambio nell'intervallo per il Milan. Fuori Bakoune, dentro Colombo

------

45 + 6' | Con un minuto addizionale rispetto al recupero comunicato, l'arbitro mette il fischietto in bocca e manda Milan e Cremonese negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 a favore dei padroni di casa.

45 + 3' | Ancora pericolosa la Cremonese con Rangnoli Galli. Il 9 della Cremonese, però, ha mancato ancora una volta l'appuntamento con il gol, colpendo però questa volta il palo della porta difesa da Mastrantonio, che ritrovatosi il pallone di fianco ci si è fiondato sopra mettendo fine all'attacco avversario.

45 + 2' | La Cremonese ha protestato per un presunto tocco con la mano di un difensore del Milan dentro l'area di rigore.

45' | 5 minuti di recupero.

45' | Primo cambio forzato della partita per la Cremonese. Fuori l'acciaccato Spiaggiari, dentro Faye.

43' | Gioco fermo da un paio di minuti per un duro scontro di gioco tra Spiaggiari e Bakoune, entrambi prontamente medicati dai rispettivi staff medici.

40' | La Cremonese si è divorata il gol del pareggio con Rangnoli Galli, che ha mancato il contatto con la palla dopo essere saltato indisturbato dentro l'area piccola rossonera.

36' | Milan ancora una volta pericoloso sugli sviluppi di calcio d'angolo con il solito Scotti. Peccato, però, che l'attaccante rossonero non è riuscito a colpire bene il pallone a seguito di una serie di rimpalli che hanno alla fine portato la sfera a spegnersi sul fondo.

32' | Prima vera iniziativa offensiva della Cremonese, con Rangnoli Galli bravo a puntare il difensore avversario conquistando un importante calcio d'angolo a favore della squadra. Sugli sviluppi dell'azione successiva, però, gli ospiti non sono riusciti a rendersi pericolosi, per la rabbia di mister Pavesi.

28' | GOOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Ha segnato il classe 2008 Christian Comotto. Bravissimo il 34 a ribattere in rete la respinta, non perfetta, sul tiro a giro di Stalmach di Malovec, disturbato sicuramente un po' dal terreno di gioco viscido e particolarmente insidioso per via della pioggia.

23' | Bene ancora il Milan con Filippo Scotti. Da prima punta atipica, il 99 sta cercando di muoversi, di svariare, lungo tutta la trequarti campo, proprio come successo in questo caso. Il rossonero si è infatti girato a centrocampo superando la pressione avversaria. Arrivato al limite dell'area avversaria, invece che calciare Scotti ha cercato di premiare l'inserimento di Comotto, ma la palla per il compagno è risultata essere fuori misura.

17' | Che occasione per il Milan con Filippo Scotti. Il 99 rossonero ha infatti costretto Malovec ad una bella ed importante parata, con il portiere della Cremonese che è stato bravo e reattivo con i piedi a contrastare la conclusione dell'avversario.

15' | Partita fino a qui senza particolari emozioni al PUMA House of Football.

8' | Seconda conclusione in pochi minuti del Milan. Grande azione personale di Perera, che dopo una serpentina è arrivato al limite dell'area servendo un indisturbato Siman, che ha cercato di piazzare la palla sul palo lontano della porta difesa da Malovec. Bravo però il portiere della Cremonese a farsi trovare ancora una volta pronto.

5' | La prima conclusione in porta è del Milan. La formazione di Guidi ha fatto sporcare i guanti a Malovec con la conclusione dal limite dell'area di capitan Stalmach, che però è risultata essere piuttosto telefonata e semplice da gestire.

1' | È iniziata al PUMA House of Football. Primo possesso della partita a favore della Cremonese.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti al PUMA House of Football di Vismara, dove tra poco andrà in scena l'ottava giornata del campionato di Primavera 1 che vedrà sfidarsi il Milan e la Cremonese.

Reduce dalla sconfitta prima della sosta contro il Bologna, la formazione di mister Guidi vuole tornare a vincere per non conquistare momentaneamente la vetta della classifica in attesa della Fiorentina (impegnata lunedì contro la Sampdoria). Dall'altro lato, invece, una Cremonese in fiducia reduce dalla vittoria contro la Sampdoria. Entrambe le squadre non hanno dunque intenzione di lasciare nulla al caso, motivo per il quale si prospetta essere una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Sala, Comotto, Stalmach, Siman, Scotti, BonomI. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Gualdi, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè, Victor. All.: Guidi.

CREMONESE: Malovec, Duca, Prnd, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Rangnoli Galli, Gabbiani, Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari, Bassi. A disp.: Sayaih, Faye, Marino, Achi, Cantaboni, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Pavesi.