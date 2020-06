LIVE MN - Serie A, oggi il calendario: solo 10 partite alle 17.15. Stadi aperti con il 25% dei posti?

12.01 - Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ufficializzerà il calendario del massimo campionato italiano che riprenderà il 19 giugno con i primi due recuperi della 25^ giornata (Torino-Parma e Verona-Cagliari, il giorno successivo si giocheranno invece Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria): come riporta il Corriere della Sera, da quel giorno fino al 2 agosto si giocherà tutti i giorni.

11.48 - Finora si è sempre parlato di ripartenza del campionato a porte chiuse, ma nelle ultime ore si starebbe facendo strada una nuova ipotesi: "Serie A, l'idea: stadi aperti con il 25% dei posti" è il titolo di questa mattina di Repubblica. Figc e Lega chiederanno l’apertura degli impianti ai tifosi al 25% della capienza.

11.00 - "Dalle partite alle 22 ai cinque cambi. Pur di finire la Serie A è pronta a tutto". Questo il titolo che La Stampa dedica al calcio italiano nel taglio alto della prima pagina questa mattina. Pochissime sfide alle 17:15 per evitare il grande caldo e mai a Lecce e Napoli. In caso di nuovo stop - si legge a pagina 36 - sarà un coefficiente matematico a decidere la classifica finale. Pronti anche gli effetti speciali sugli spalti vuoti.

10.46 - "Il calcio già nella fase 3 con i tifosi negli stadi. Ma c’è chi dice ancora no": titola così l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che alcuni club, come Juventus e Sassuolo, spingono per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi a luglio. L'ultima parola spetterà ovviamente al Governo.

10.34 - "L’algoritmo che fa un gol più del Diavolo": titola così questa mattina Repubblica in merito all'algoritmo che verrebbe usato per stilare la classifica della Serie A nel caso in cui si dovesse fermare nuovamente il campionato. Con la graduatoria ponderata da tre fattori, cioè il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati, il Milan sarebbe dietro a Verona e Parma e dunque fuori dall'Europa.

10.15 - In merito alla ripresa del campionato e al famoso algoritmo in caso di nuovo stop della Serie A, Paolo Scaroni, numero uno del club rossonero, ha dichiarato a Radio Rai 1: "Io sono focalizzato sul piano A, mi auguro che non ci sia bisogno né del piano B né del piano C. Questo dibattito mi interessa poco, sono focalizzato sul piano A. Europa? Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia ma se non dovesse essere lotteremo in campionato".

09.35 - Nella sezione sportiva del Corriere della Sera si parla della ripartenza del calcio italiano. "Ripresa da grandi" scrive il quotidiano a pagina 40. Il punto sullo stato di salute delle sette big tra novità come le cinque sostituzioni e calendari stravolti. Gli effetti della sosta e le nuove date delle coppe potrebbero cambiare le gerarchie.

09.23 - Spazio sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport anche alla ripartenza del campionato: "Nasce la Serie A in notturna". Oggi ci sarà la definizione del nuovo calendario fino alla terzultima giornata. Atteso anche l'ok del governo per anticipare la Coppa Italia al 12 giugno. Solo 10 partite su 124 alle 17.15. Oltre metà del campionato alle 21.45. La classifica con l'algoritmo: un coro di no.

08.48 - "Ripartiamo così" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola stamani. Coppa Italia e campionato, il calcio ritorna tra 2 settimane. Semifinali di Coppa il 12 e il 13 se dal governo arriva il via libera agli anticipi. La A si rimette in moto il 20 e il 21 con i recuperi della 25ª giornata. Prima gara Torino-Parma. Oggi il nuovo calendario senza gli ultimi 3 turni. Contratti: bozza d'intesa tra FIGC, Lega e sindacati. Piano C: algoritmo sul modello inglese. Senza tifosi, in fumo 90 milioni.