LIVE MN - Thiago Silva: "Il Milan non sbaglierà due volte. Futuro in rossonero? Magari come allenatore..."

Fonte: dal nostro inviato a San Siro, Francesco Finulli

MilanNews.it

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tra pochi istanti prenderà la parola il difensore del Chelsea e grande ex della partita Thiago Silva direttamente dalla sala stampa dello stadio San Siro, alla vigilia del match che domani sera metterà di fronte il Milan e i Blues.

19.50 - Inizia la conferenza stampa di Thiago Silva

Domanda MilanNews.it - Negli scorsi anni ci sono state voci di un tuo possibile ritorno al Milan: ti piacerebbe finire qua la carriera? "Il mio passaggio qua c'è già stato e la mia storia è già stata creata. Se c'era una possibilità era prima del Chelsea. Del futuro non so, ho ancora tanti anni da giocare. Mi trovo bene qua in una squadra con grandi campioni. Però in futuro, come allenatore magari..."

Come ti senti ancora pronto a giocare a questi livelli? "Io mi trovo bene, sto bene fisicamente. Dopo il Crystal Palace ho avuto il raffreddore e non sono ancora guarito al 100%. Non sono frustrato per l'assenza dell'ultima partita, ne ho parlato con il mister. A 38 anni non posso giocare tutte le partite e mi devo gestire"

Che emozioni provi a tornare a San Siro contro il Milan? "Sono molto contento ed emozionato di essere qua dopo 11-12 anni: mi viene in mente tutto quello che ho passato in questo grande club. Domani cercherò di essere mentalmente forte"

Cosa manca ai rossoneri per essere competitivo ad alto livello in Champions? "Il Milan dimostra sempre di migliorarsi. Hanno sbagliato una partita contro di noi settimana scorsa, ma da grande squadra non sbaglieranno la seconda consecutiva. Hanno avuto un grande risultato contro la Juve. Qui non è mai facile nè giocare nè vincere: dobbiamo essere pronti".

Cosa puoi dirci del tuo futuro, hai parlato del contratto con il Chelsea? "Questo non è il momento di parlare del nuovo contratto e di quello che succederà. Voglio continuare a giocare come sto facendo, aiutando la squadra. Per il contratto ci penserò più avanti prima o dopo il Mondiale. Dovrò decidere anche con la mia famiglia".

Quanto incide l'assenza di Kantè? "Lui è un giocatore che dà tutto per la squadra. Nel momento importante della stagione è arrivato un infortunio importante e non è facile tornare a essere protagonista. E' una persona unica e sono fortunato ad averlo conoscere. Spero possa guarire il più velocemente possibile. Con lui siamo più forti anche come motivazione e carattere: averlo ti dà più tranquillità"

Cosa ti ha colpito di questo Milan e quale giocatore ti ha affascinato particolarmente? "Sicuramente mi ha impressionato Tomori: sono stato con lui qualche mese prima che venisse qua a Milan. Sapevo che per lui non è facile: un ragazzo con tanta qualità che ha cambiato paese e cultura. Ha dimostrato che ha grande qualità. La migliore scuola calcistica per un difensore è l'Italia, lo dico sempre. Oggi sono emozionato e domani ancora di più, mia moglie sicuramente piangerà... Spero che alla fine potremmo ridere insieme di ciò che abbiamo vissuto e di poter vincere"

Come si ferma l'attacco del Milan, considerando anche il ritorno di Theo Hernandez? "Sarà una partita difficile e non sarà facile difendere. I grandi giocatori non sbagliano due partite di fila. Dobbiamo stare attenti a Leao ma anche ai giocatori che gli danno la palla e quelli che serve, come Giroud in area. Dobbiamo essere concentrati su quello che dovremo fare difensivamente. Con Theo il Milan guadagna tantissimo: è uno dei laterali al mondo al momento. Ha una gamba importante, attacca e difende bene".

- Termina qui la conferenza stampa di Thiago Silva