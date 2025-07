live mn Tomori: "Sensazioni diverse rispetto all'anno scorso. Ci stiamo adattando ad Allegri"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal in amichevole.

Con che spirito arrivate qui?

"La scorsa stagione ovviamente non è stata positiva. Ovviamente vogliamo fare meglio, stiamo lavorando tanto e ci stiamo preparando per la prossima. Siamo molto felici di poter giocare delle partite qui. Ogni allenatore poi ha le sue idee su come si difende, su come si attacca, su come e quando pressare. Ci stiamo adattando alle richieste di Allegri.

Qual è l'obiettivo per la nuova stagione?

"La scorsa stagione è stata orribile. Le sensazioni sono diverse rispetto alla scorsa stagione e vogliamo farci trovare pronti per ottenere buoni risultati. Vogliamo tornare in Champions League, competizione in cui il Milan deve sempre stare".

Meglio affrontare gli squadroni inglesi?

"Conosco bene le squadre inglesi, sono difficili da affrontare e sono una buona squadra. Ma noi in ogni partita vogliamo fare bene, preparandoci bene per la partita e per la stagione che arriva tra poco. Siamo pronti per il primo test. Siamo arrivati ieri sera con tanti tifosi ad accoglierci. Siamo carichi per questa partita".