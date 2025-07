Tomori: "Scorsa stagione orribile. Ma le sensazioni quest'anno sono diverse"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal in amichevole: "La scorsa stagione ovviamente non è stata positiva. Ovviamente vogliamo fare meglio, stiamo lavorando tanto e ci stiamo preparando per la prossima. Siamo molto felici di poter giocare delle partite qui. Ogni allenatore poi ha le sue idee su come si difende, su come si attacca, su come e quando pressare. Ci stiamo adattando alle richieste di Allegri. La scorsa stagione è stata orribile. Le sensazioni sono diverse rispetto alla scorsa stagione e vogliamo farci trovare pronti per ottenere buoni risultati. Vogliamo tornare in Champions League, competizione in cui il Milan deve sempre stare".

ANCHE ALLEGRI È FIDUCIOSO

"Ho conosciuto - ha dichiarato mister Allegri in conferenza stampa - la squadra che è formata da ottimi giocatori. Bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione sia nel bene che nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare a ciò che hai fatto, anche se rimane, ma non serve per il futuro. Quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo uno staff tecnico diverso, abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti: stiamo lavorando affinché il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale".