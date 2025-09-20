live mn Zarraga: "Eravamo convinti di poter fare male al Milan. Non è stato così"

Oier Zarraga, centrocampista dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Udinese-Milan.

Segui in diretta le dichiarazioni di Zarraga con il live testuale su MilanNews.it.

Problemi con il nuovo modulo?

"E' un modulo su cui abbiamo lavorato molto anche in estate, penso non sia stato un problema. Non ci lasciavano però respirare, poi quando prendevano palla ci facevano male negli spazi, hanno gestito meglio la partita e hanno saputo gestire meglio il risultato".

"Abbiamo persi palloni facili da gestire, anche io, sono in un ruolo dove è importante tenere palla e far respirare la squadra. Non è stato un problema di paura, abbiamo fatto partite solide anche contro squadre più forti, dopo il gol l'hanno gestita meglio e non abbiamo fatto nulla per disturbarli. Volevamo fare qualcosa di bello davanti ai nostri tifosi, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Avete sottovalutato il Milan?

"No, non abbiamo sottovalutato il Milan e abbiamo lavorato benissimo in settimana. Eravamo convinti di poter fare loro del male, ma non è stato così"