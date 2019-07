Secondo gazzetta.it, il Milan continua a seguire con grade interesse Dejan Lovren, difensore centrale che perso il posto da titolare nel Liverpool e che per questo potrebbe cambiare squadra in questa finestra di mercato estivo. Il prezzo del cartellino del croato è però piuttosto alto: i Reds non lo vogliono infatti cedere per meno di 20-25 milioni di euro.