Loftus-Cheek descrive Allegri: "Si vede come lavora: è molto intenso. Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times, quotidiano di Singapore, uno dei più autorevoli giornali in inglese dell'Estremo Oriente, dove il Milan è atteso per la tournée estiva.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Su mister Allegri: “Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti, ma si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, così tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto”.

FOFANA NON È PIU SOLO

"Il mediano lo sanno tutti, è Fofana". A fine agosto 2024 Paulo Fonseca annunciava così la fine di una telenovela che è durata tutta l'estate, con una trattativa Milan-Monaco che non sembrava poter avere fine. In conclusione Fofana è arrivato, sebbene Fonseca sperava in tutt'altre tempistiche, così come lo stesso giocatore. Il francese, che a Monaco non ricopriva quella posizione, al Milan si è applicato tanto per potersi esprimere al meglio anche come perno, come punto di riferimento a centrocampo in avvio di manovra e anche come ultimo baluardo prima che gli avversari potessero arrivare a puntare i due centrali. Nonostante qualche alto e basso, soprattutto fisico, la prima stagione rossonera di Fofana è stata indubbiamente positiva. Campionato nuovo, due allenatori diversi, squadra in netto calo rispetto alle passate stagioni, ruolo non suo... Eppure il rendimento del francese, cercato anche da diverse squadre di Premier durante la scorsa estate, è stato di buon livello. La rivoluzione tecnica e sportiva guidata da Tare ed Allegri fa quindi ben sperare su quello che potrà dare Youssouf nel corso della stagione che sta per iniziare.