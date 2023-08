Loftus-Cheek: "Ricordo il Milan come una potenza, guardavo Kakà e Ronaldinho"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal The Times e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando ero più giovane ricordo il Milan come una potenza del calcio europeo. Erano sempre in competizione per la Champions League. Ricordo che guardavo Kaká e Ronaldinho, e, nella mia testa, il Milan era sempre un grande club".