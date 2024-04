Loftus out contro il Lecce: idea Bennacer sulla trequarti

Questo sabato il Milan ospiterà il Lecce a San Siro per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri alle ore 15 affronteranno la squadra salentina che è affamata di punti salvezza. Il mister rossonero Stefano Pioli, però, non potrà fare affidamento su uno dei migliori giocatori della squadra dall'inizio del 2024 in avanti: Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ex Chelsea, infatti, sarà indisponibile per squalifica: nel corso della gara in trasferta contro la Fiorentina, in cui tra l'altro ha segnato, Loftus-Cheek si è fatto ammonire ed è così scattata la diffida che lo terrà fuori dal confronto con il Lecce.

E così, se da un lato un po' di riposo in vista della Roma in Europa League ci può stare, dall'altro Stefano Pioli deve capire come sostituire sulla trequarti il suo calciatore. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di avanzare Ismael Bennacer sulla linea della trequarti, un ruolo che già in passato - anche al Milan - l'algerino ha ricoperto con buoni risultati. Così facendo è logico che al fianco di Tijjani Reijnders troverà nuovo spazio Yacine Adli, nella coppia di centrocampo.