Lopetegui e il mancato arrivo al Milan: "Era un problema interno al club"

Julen Lopetegui, ex tecnico del West Ham, è tornato sul suo mancato arrivo al Milan: "È stato difficile e strano da capire. Non era una cosa con me, ma un problema interno", ha ribadito in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Lo spagnolo è tornato anche sulle parole di Arrigo Sacchi: "Certo, mi hanno sorpreso e lo ringrazio. Quello che voleva dire è che le decisioni di un professionista non possono essere cambiate dalle decisioni di una parte che non è professionale. Infatti, si mette come esempio se stesso e Berlusconi. Condivido questo pensiero".

Il tecnico ha poi parlato della sua nuova vita dopo l'addio agli Hammers: "Sto recuperando tempo in altre aree della vita, quelle che si abbandonano quando ci si allena. Sono anche molto attento a vedere il calcio e le partite. Ora c'è più tempo per guardare altri campionati".

Lopetegui è poi tornato sul momento dei londinesi: "All'epoca abbiamo avuto una sensazione di delusione. La squadra era dove doveva, comprendendo le circostanze. La squadra era tredicesima e con opzioni per finire nona o decima, che penso sia la situazione in cui dovremmo essere. Era l'idea del primo anno, conoscerci meglio. Abbiamo perso contro Liverpool e City, quest'ultimo facendo una grande partita. Ed eravamo molto lontani dalla retrocessione".