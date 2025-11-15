Lorenzo Colombo: "Il Milan è un punto di arrivo, ma oggi c’è il Genoa"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa arrivato in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la scelta del club rossonero di mandarlo via ancora una volta a titolo temporaneo: "Deluso? Non posso dirmi dispiaciuto, anche se ogni anno cambiare città, squadra, mister, compagni, centro sportivo non è stato semplice, bisogna essere bravi a prendere le cose per come sono.

Il Milan è un punto di arrivo, ma oggi c’è il Genoa. Sono in una delle piazze principali d’Italia dopo Roma, Milano e Napoli, l’affetto dei genoani si percepisce così in pochi altri posti. Qui sono passati attaccanti che hanno fatto la storia del calcio: Palacio, Milito, in tempi recenti Retegui e Pinamonti, un altro che da tempo va in doppia cifra".

